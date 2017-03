Konkurs för Migrationscentret

– Vi har vänt på alla stenar under januari och februari, och vi ser ingen annan utväg än den här. Det är inte roligt det här, framför allt inte för de fantastiska medarbetare vi har, säger verksamhetschef Barbro Färnström till Nya Wermlands-Tidningen på nätet. Migrationscentret hette från början Emigrantregistret och bytte efter några år namn till Sverige Amerika Centret. Syftet har varit att dokumentera den svenska utvandringen till Amerika. Under senare år har Svenska Migrationscentret, som är en ideell förening, breddats till att även gälla migration med anknytning till Sverige.

Migrationscentret i Karlstad har under en längre tid försökt att få en balans mellan kostnader och intäkter, men har inte lyckats med detta. Enligt konkursansökan, som lämnades in till Värmlands tingsrätt under torsdagen, har föreningen skulder på 12,5 miljoner kronor och tillgångarna beräknas vara värda 2,5 miljoner.

I dagsläget finns mellan 200 och 240 medarbetare runt om i landet, varav ett 50-tal i Värmland, fördelat på ett 20-tal lokalkontor, även i södra Sverige.

– Under årens lopp har vi möjliggjort för många som stått långt från arbetsmarknaden att få ett arbete, så det är tråkigt att det tagit den här vändningen, säger Barbro Färnström till Nya Wermlands-Tidningen.

Konkursen berör hela verksamheten. Vad som ska hända med allt material som föreningen har i sin ägo är idag oklart.