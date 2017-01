Han vet hur vårt kulturarv ska räddas

Landsarkivet i Lund, som har sina lokaler på Porfyrvägen 20 i Lund i Arkivcentrum Syd, är under ständig utveckling. Här finns drygt 5,5 hyllmil handlingar och här tar arbetet aldrig slut eftersom det hela tiden kommer in nytt material som ska registreras och vårdas – och göras sökbart för forskarna och allmänheten.

Totalt har Landsarkivet i Lund ett 30-tal anställda.

– Vi har en fantastisk personal som handlägger 12 000 ärenden och tar emot 5 000 besökare per år. Många efterfrågar modernt material, det kan vara bouppteckningar, arvsskiften och lagfarter. Vi forskar åt privatpersoner, men även åt till exempel advokat- och begravningsbyråer. Vissa ärenden är omfattande och kan ta mycket tid.