”Det formligen vällde in folk till vår temadag”

Så här såg det ut i Stadsbiblioteket i Helsingborg under lördagen. Temadagen med olika ämnen i släktforskning lockade närmre 90 besökare under fyra timmar. FOTO: ROLAND CLASSON



Det blev en lyckad temadag på Stadsbiblioteket när släktforskarna bjöd in till fyra timmars jakt efter rötterna.

– Det var helt otroligt och fantastiskt, ja rent makalöst. Vi kunde räkna in mellan 80 och 90 personer som vi hjälpte i olika frågor. Det var en perfekt dag för släktforskning, säger Anita Larsson, som är styrelseledamot i Helsingborgs släktforskare- och bygdeförening, som stod för arrangemanget.

Egentligen var det Arkivens dag under lördagen, men eftersom Stadsarkivet i Helsingborg för närvarande håller på att flytta, bokade släktforskarna in sig på Stadsbiblioteket. Här fick besökarna möjligheten att ställa frågor till experterna i olika ämnen. Det blev en stor succé.

– Och tack och lov var det heller inte många som behövde vänta för länge på sin tur. Totalt var vi 16 personer som hjälpte till under dagen. De som kom fick ta en kölapp av våra värdinnor. Det som var mest intressant visade sig vara emigrantforskning, hur man forskar i Danmark och råd till nybörjare, säger Anita Larsson.